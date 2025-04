La speranza educativa: genitori e figli a confronto presso l’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco-Giordani

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giovedì 3 aprile, presso l’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco-Giordani di Manfredonia, si è svolto un incontro formativo, un momento di riflessione e dialogo aperto rivolto a genitori e docenti, organizzato in collaborazione con l’UCIM di Manfredonia. L’evento è stato introdotto dai saluti della Dirigente scolastica Prof.ssa Lara Vinciguerra, che ha sottolineato l’importanza formativa di incontri come questo, capaci di consolidare il legame tra scuola, famiglia e territorio. A moderare l’incontro è stata la Prof.ssa Arcangela Bisceglia, presidente dell’UCIM, la quale ha rimarcato il ruolo cruciale del coinvolgimento emotivo della famiglia, intesa come prima agenzia educativa, nel processo di crescita delle nuove generazioni, favorendo un confronto costruttivo tra tutti i partecipanti. La relazione è stata affidata al Prof. Michele Illiceto, noto docente e autore, che ha condotto una riflessione profonda sull’educazione come atto di speranza e resilienza. Con un linguaggio diretto e accessibile, il professore ha affrontato le sfide educative contemporanee, offrendo una lettura psico-antropologica dei rapporti intergenerazionali. Ha evidenziato la necessità di recuperare un sistema valoriale condiviso, dove l’ascolto reciproco e la corresponsabilità tra scuola e famiglia siano pilastri fondanti. L’incontro, conclusosi con uno scambio di opinioni tra relatori, docenti e genitori, ha offerto un’arricchente occasione per riflettere insieme sulle prospettive educative in un clima di apertura e collaborazione, con l’intento di co-costruire una società educativa più consapevole.