[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lontra investita nei pressi dell’Oasi Laguna del Re: fondamentale la segnalazione di un cittadino attento.

Un esemplare di lontra investito nei pressi dell’Oasi Laguna del Re. Il CSN lancia l’allarme e ringrazia il cittadino che ha segnalato l’animale, sottolineando l’importanza della collaborazione di tutti per proteggere questa specie rara e minacciata.

Il Centro Studi Naturalistici ONLUS (CSN) informa con rammarico che il 7 aprile stato rinvenuto il corpo senza vita di un esemplare di Lontra eurasiatica (Lutra lutra) in prossimità dell’Oasi Laguna del Re, in agro di Manfredonia. L’animale, vittima di investimento stradale, è stato recuperato grazie alla pronta segnalazione sui social di un cittadino attento e sensibile, alla quale ha subito dato seguito Giuseppe Agnelli, operatore e guida dell’Oasi, recandosi sul posto per la messa in sicurezza della carcassa.

Il CSN ringrazia sentitamente il cittadino autore della segnalazione, gesto che dimostra come l’attenzione e il senso civico della comunità possano fare la differenza nella tutela della fauna selvatica. La lontra, infatti, è una specie rara e strettamente protetta a livello europeo e nazionale, simbolo della qualità degli ambienti acquatici e delle zone umide.

Non è purtroppo un caso isolato: nella stessa area, tra la Laguna del Re e la vicina SP 141, si registra il triste primato italiano di esemplari investiti, ben 11 individui dal 2018 ad oggi. Un dato importante che rappresenta l’importanza delle zone umide sipontine come roccaforte della specie ma anche un dato allarmante che evidenzia la pericolosità di questi tratti stradali per la fauna selvatica e in particolare per questa specie tanto preziosa quanto vulnerabile.

L’esemplare recuperato è stato consegnato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia, dove sarà sottoposto a necroscopia, secondo i protocolli nazionali per il monitoraggio della specie.

Maurizio Marrese, referente pugliese del Gruppo Lontra Italia, sottolinea – “Il caso di oggi è l’ennesimo segnale d’allarme. È fondamentale moderare la velocità nei pressi delle zone umide e dei corridoi ecologici, specialmente nelle ore notturne, per evitare impatti letali sulla fauna. Come CSN-ProNatura, Gruppo Lontra Italia e WWF, ci attiveremo a breve per chiedere formalmente agli enti competenti l’installazione di passaggi faunistici e dissuasori di velocità in quest’area critica”.

Il CSN rinnova l’appello alla cittadinanza: ogni segnalazione è importante. Individuare e documentare tempestivamente questi eventi contribuisce al monitoraggio della specie, alla pianificazione di interventi di mitigazione, e a una maggiore consapevolezza collettiva sull’importanza di convivere responsabilmente con la biodiversità che ci circonda.

Per eventuali segnalazioni riportiamo i contatti: info@centrostudinatura.it o 3513586654 (Oasi Laguna del Re)