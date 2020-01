Gatta e Marmo: “Soddisfatto per smentita di Emiliano”

“La sanità va a rotoli e, quindi, ci fa piacere che Emiliano abbia smentito la notizia diffusa da Telenorba sulla prossima chiusura di ben 11 ospedali. Riteniamo, però, poco credibile che i giornalisti si siano sognati una notizia completamente falsa… ad ogni modo, siamo soddisfatti per la smentita perché significa che il nostro intervento ha sortito l’effetto di far fare dietrofront al presidente della Giunta. Abbiamo fatto quello che facciamo sempre: difendere il nostro territorio da chi vorrebbe ridurre i servizi al cittadino, mentre gioca sempre sull’equivoco come la migliore “Vanna Marchi” della politica”.