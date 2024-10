Garganodascoprire: “Tufara” Santa Lucia, il documentario

“TUFARA” SANTA LUCIA (documentario), San Giovanni Rotondo: un breve documentario su uno dei più impressionanti sistemi di cave ipogee, che si estende tra il territorio di San Giovanni Rotondo e quello di Manfredonia. Tra storia, natura e architettura, questo luogo dimenticato custodisce meraviglie sorprendenti, in attesa di essere riscoperte.

Riguardo alla denominazione di “tufara”, occorre precisare che in Puglia, il termine “tufo” viene comunemente usato per indicare una calcarenite tenera e giovane, spesso impiegata in edilizia in passato. Tuttavia, questa definizione è impropria, poiché il tufo vero è una roccia di origine vulcanica, mentre la calcarenite in questione ha origine sedimentaria.

Durata: 6 minuti e 03 secondi.

Riprese e montaggio: A. GRANA.

Fotografie: A. BRONDA, G. BARRELLA.

Musica: Searching for Light “Valhalla”; Sémø “Chemtrails”.

