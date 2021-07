Gargano, poca pioggia e nessun disagio nelle strutture turistiche

“E’ caduta giusto un po’ di pioggia, la aspettavamo da mesi, per il resto le condizioni meteo sono in miglioramento e, comunque, non hanno creato problemi. I nostri consorziati stanno accogliendo i turisti in arrivo, già da domani è previsto il ritorno di giornate soleggiate su tutto il Gargano”. E’ Bruno Zangardi, presidente del Consorzio di Operatori Turistici ‘Gargano Ok’, a rassicurare riguardo alle condizioni meteo e alla situazione nell’area garganica. “Chi si mette in viaggio in queste ore e domenica 18 luglio per raggiungere la Puglia può farlo in tutta tranquillità. In provincia di Foggia, in particolare, sulla maggior parte del territorio, compreso il Gargano, cielo coperto e pioggia lasceranno spazio al sole già dalle prossime ore”.