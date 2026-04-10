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Galli: “Mentre Manfredonia precipita il sindaco canta”

MENTRE MANFREDONIA PRECIPITA TRA AUTOPRIMATI AMBIENTALI ED EMERGENZE VARIE, OSSERVIAMO ALL’ORIZZONTE “LA MIA BARCA A VELA”, INVECE, PER ESEMPIO, DELL’URGENTE QUESTIONE “CARTE D’IDENTITÀ”

La totale inconsistenza dell’azione politica di quest’amministrazione riaffiora, tra le piogge torrenziali del NULLA, che confluiscono verso la Città.

L’economia sofferente, il lavoro assente, i giovani disorientati, costretti ad abbandonare la nostra terra, non riescono a frenare l’inarrestabile tendenza della maggioranza a specchiarsi ed a compiacersi di sé stessa, a fronte del NIENTE, restituito alla comunità, comprensibilmente, stanca, disillusa e poco reattiva.

E così anche per quanto riguarda il rilascio delle carte d’identità elettroniche.

Il 3 agosto 2026, infatti, non avranno più validità i tradizionali documenti cartacei: è assolutamente prevedibile, quindi, un eccezionale aumento delle richieste di quelle elettroniche, in un quadro in cui le attese e i disagi, subiti quotidianamente dai cittadini sono già enormi. Con accessi agli uffici fissati, dopo mesi dalle domande.

Malgrado ciò, nel piano dei fabbisogni di personale, recentemente approvato dalla giunta, nel prevedere una diminuzione complessiva dei dipendenti (da 180 a 173), non si è pensato di rafforzare, in alcun modo, il servizio preposto di palazzo della sorgente, con un massiccio aumento delle persone, da adibire specificamente alle attività di rilascio delle carte d’identità elettroniche, anche e soprattutto attraverso forme di lavoro flessibile.

Qui, non è in discussione la sacrosanta libertà di ciascuno, che resta inviolabile, ma, quando si rivestono ruoli istituzionali assai impegnativi, in realtà territoriali molto difficili, il dovere di gestire la cosa pubblica, ventiquattro ore al giorno, prevale su tutto il resto (esibizioni canore incluse).

Ugo Galli – Consigliere Comunale di Manfredonia