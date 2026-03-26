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Galli: “La Giunta di Manfredonia decide sul contenzioso senza l’assessore competente”

LA GIUNTA DECIDE SUL CONTENZIOSO SENZA L’ASSESSORE COMPETENTE

Era già successo il 13 marzo. Ora, ci risiamo, dopo pochi giorni, undici per la precisione.

La giunta si riunisce per deliberare sulle varie costituzioni del comune nei giudizi, pronunciandosi, però, sempre in assenza dell’assessore, titolare della delega specifica.

Nella prima occasione, era all’esame la resistenza, rispetto all’ultima, in ordine di tempo, richiesta di risarcimento danni, pari ad € 10.000,00, causati (tanto per cambiare!) dalle orribili condizioni dei marciapiedi cittadini, ma dell’assessore nessuna traccia.

La seduta del 24 marzo, poi, era dedicata esclusivamente all’esame dei TRE ricorsi davanti al Consiglio di Stato, e, tuttavia, anche in questa, seconda, ravvicinata, circostanza, il componente dell’esecutivo non sembra essersi materializzato affatto.

Il Consiglio di Stato è la massima espressione della giustizia amministrativa, con la conseguenza che le impugnazioni depositate richiedono altissima attenzione per le implicazioni potenziali, a carico del municipio, in termini di legittimità dell’azione e finanziari.

Sorgono, dunque, spontanee alcune domande, provocate da tale lontananza.

Assessore, tutto bene? Problemi? È subentrata una qualche forma d’intolleranza funzionale? Siamo dinanzi ad una crisi di rigetto del mandato? Sono comparsi sintomi di mal di pancia personali? O, peggio ancora, politici? Sussistono obblighi di astensione, in merito agli atti, emanati in sua contumacia?

Immaginiamo, sulla base dell’esperienza consolidata, che ogni provvedimento, sottoposto alla giunta, sia illustrato dall’assessore al ramo, così da stabilire, responsabilmente, la scelta migliore a garanzia della comunità rappresentata.

In caso contrario, prevarrebbe il vuoto politico-istituzionale, con l’organo collegiale (sindaco + assessori), in realtà, privo di qualunque capacità di orientamento e concretamente in balia degli uffici e delle loro proposte, spesso, purtroppo, preludio di risultati disastrosi.

Ugo Galli – Consigliere Comunale di Manfredonia