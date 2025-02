[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“FUTURA!” CARNEVALE STORICO DI MANFREDONIA:

TRIBUNE IN PIAZZA MARCONI, DA OGGI POSSIBILE PRENOTARE E ACQUISTARE I POSTI



Il Carnevale di Manfredonia si prepara a regalare un’esperienza unica agli spettatori grazie all’allestimento di due tribune in Piazza Marconi, postazioni utili per assistere comodamente alle Gran Parate in programma.

Acquistare il ticket è semplice. Basta andare nella sezione Biglietteria sul sito web ufficiale del Carnevale di Manfredonia e selezionare la data prescelta, con biglietto unico e senza posti numerati.



Gli spettacoli a cui si potrà assistere saranno: Domenica 23 Febbraio ore 10, Domenica 2 Marzo ore 17 e Sabato 8 Marzo ore 18.

Link biglietteria: https://www.carnevaledimanfredonia.org/negozio



Su questa pagina del sito, scorrendo in basso, sono presenti tutte le informazioni utili per un accesso ottimale alle tribune e i dettagli relativi all’acquisto.



Il ticket si riferisce esclusivamente alle suddette tribune di Piazza Marconi, mentre l’accesso al percorso delle Gran Parate, così come ai numerosi eventi in programma è libero e gratuito.

Per necessità o info è possibile contattare esclusivamente via Whatsapp il numero: 378.3053230