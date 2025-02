[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Furto di tombini a Manfredonia, Schiavone: “Questi reati mettono in difficoltà un intera comunità”

Il Comune di Manfredonia in queste ore sta provvedendo al ripristino della sicurezza stradale nell’area dei Comparti e in via Barletta a seguito del furto di diversi tombini, un atto vandalico che ha creato disagi e potenziali pericoli per la cittadinanza.

“Stiamo lavorando per mettere in sicurezza tutta l’area ed evitare situazioni di estremo pericolo per i cittadini, – dichiara Francesco Schiavone assessore alle Opere Pubbliche – questi reati mettono in difficoltà un intera comunità”.

L’Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento alle forze dell’ordine e alla polizia locale per l’immediata intensificazione dei controlli sul territorio, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi simili e garantire i responsabili alla giustizia. Si invita la cittadinanza a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni sospette, così da favorire un intervento rapido ed efficace.