Furto di tombini a Manfredonia, La Marca: “Chiedo la collaborazione di tutti”



In questi giorni una banda di delinquenti ha rubato tombini nella zona dei Comparti e zona Via Barletta, mettendoin serio pericolo la vita dei cittadini. Con la squadra manutenzione stiamo ripristinando i tombini e mettendo in sicurezza le aree.



Abbiamo chiesto alle forze dell’ ordine di poter intensificare i controlli, ma non basterà rendere questa città più sicura e vivibile senza la collaborazione di tutti noi.



Chiediamo la massima collaborazione a tutti voi affinché possiate segnalare eventuali atti di vandalismo che mettano in pericolo l’incolumità di tutti noi. Grazie per la collaborazione.

Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca