Furto cavi di rame della telefonia Telecom e pali spezzati in località Minonno

🛑 Manfredonia 1 aprile 2022Furto cavi di rame della telefonia Telecom e pali spezzati in località Minonno.



👉 Il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella mentre stava percorrendo la SS.89 arrivato all’altezza della Basilica SS.di Siponto, notava un cavo di rame appeso al palo, adagiato nel seminato sottostante. Fermato per un controllo più accurato, precisamente in Contrada Garzia località Minonno, tra gli alberi di ulivo, notava pali di legno spezzati, (8 circa) e depredati quasi 300 metri di cavo di rame della telefonia. Sul posto il proprietario del terreno, che lamentava l’incresciosa situazione, anche per i pali spezzati e altri cavi sparsi nella sua proprietà.👉 Agenti del locale Commissariato di POLIZIA intervenuti sul posto, per gli accertamenti del caso.



Resp.le Alessandro Manzella.