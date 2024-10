Fucacoste, il decalogo per godersi la notte del 1° novembre a Orsara

Il consiglio: arrivare in paese dal mattino o nel primo pomeriggio, comunque prima delle ore 18

Il parcheggio per disabili, le aree per pullman e camper, le e-mail e il numero di contatto per le info

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Il Comune di Orsara di Puglia, in vista della notte del 1° novembre, quando per la ricorrenza dei Fucacoste il piccolo borgo del Foggiano accoglierà migliaia di persone, ha pubblicato un decalogo di informazioni e consigli rivolti ai visitatori.

ENTRO LE 18 L’ARRIVO IN PAESE. Venerdì 1° novembre, gli accessi al paese saranno presidiati da polizia municipale, forze dell’ordine e protezione civile che indicheranno ai visitatori le aree di parcheggio. Quando gli spazi per poter parcheggiare saranno completamente esauriti, è possibile che la polizia municipale per questioni di sicurezza sconsigli o inibisca l’ingresso in paese. Il consiglio è di arrivare dal mattino o, in subordine, entro il primo pomeriggio e comunque prima delle ore 18.

PARCHEGGIO PER I DISABILI. Il parcheggio per i disabili è situato all’interno del plesso scolastico comunale e sarà accessibile su prenotazione all’indirizzo email protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it indicando nominativo, numero di telefono e targa.

PULLMAN E CAMPER. Gli autobus organizzati e i camper dovranno comunicare nominativo, numero di telefono di un referente e targa del mezzo entro il 28 ottobre all’indirizzo email protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it.

I CONSIGLI. È vivamente consigliato di arrivare in paese già durante la mattina del 1° novembre oppure entro il primo pomeriggio. In questo modo, è possibile godere appieno delle diverse attività, dei laboratori e delle visite guidate, e si avrà modo di apprezzare ancora di più le zucche intagliate che adornano ogni angolo del borgo.

STRUTTURE RICETTIVE E DELLA RISTORAZIONE. Per quanti siano interessati alle strutture ricettive e a quelle della ristorazione, sono a disposizione i recapiti consultabili all’indirizzo internet che segue: https://www.comune.orsaradipuglia.fg.it/elenco-vivere-orsara-di-puglia/servizi-per-il-turista/strutture-ricettive. Il programma dettagliato di tutte le iniziative sarà reso noto e diffuso a breve. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il 353 399 8020 o scrivere una email a infopointorsaradipuglia@gmail.com.

GRAZIE AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE. Il Comune di Orsara di Puglia ringrazia le testate giornalistiche che vorranno pubblicare questo importante decalogo, dando modo ai loro utenti di avere ogni utile informazione per poter partecipare a un evento che esprime elementi dell’identità culturale e delle antiche tradizioni non solo di Orsara di Puglia. La dimensione della partecipazione alla notte dei Fucacoste, il 1° novembre di ogni anno, è divenuta sempre più ampia e condivisa. Per questo motivo l’informazione su ogni aspetto della festa è fondamentale arrivi in modo chiaro a più persone possibili.