Un tavolo urgente alla Regione Puglia per studiare quali misure è possibile intraprendere a sostegno delle emittenti locali. È la richiesta che lancia la Cgil rispetto alla concreta possibilità per cui, in aree importanti della Puglia – in particolar modo nelle province di Taranto, Foggia e Lecce – la nuova distribuzione delle frequenze televisive rischia di dare un colpo pesante alla informazione locale.