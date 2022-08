Fratelli d’Italia è pronta: a Foggia scende in campo La Salandra e Fallucchi. De Leonardis resta a Bari

In casa Fratelli d’Italia le liste sono state compilate in maniera molto rigorosa. Le regole, direttamente dalla segreteria nazionale di Giorgia Meloni, non hanno concesso molte sviste. Il partito della Meloni, secondo i sondaggi primo alle prossime elezioni del 25 settembre, è stato da tempo blindato: i tanti che volevano salire in anticipo sul carro del vincitore, strappando qualche seggio sicuro, sono stati rimandati a casa.

Le liste di Fratelli d’Italia, per questo, anche in Puglia rispettano valori e legami antichi. Nel plurinominale di Foggia e Bat, infatti, alla Camera dei deputati Meloni candida Giandonato La Salandra, foggiano, componente della direzione nazionale del partito e fino a marzo scorso co-coordinatore provinciale, Chiara Colosimo, Davide Galantino e Federica De Benedetto. Negli uninominali, invece, Eugenia Maria Roccella, Giandiego Gatta e Mariangela Matera.

Al plurinominale al Senato c’è Giovanbattista Fazzolari, Isabella Rauti, il pugliese Ignazio Zullo e Stella Mele. Novità importante, già chiacchierata nelle ultime ore, è la presenza nei collegi uninominali dell’imprenditrice garganica Anna Maria Fallucchi. Fallucchi, già candidata alle scorse regionali pugliesi, è vicinissima all’ex governatore della Puglia Raffaele Fitto. Dopo l’ottima prova alle regionali, e sconfessando così chi la vorrebbe come prima cittadina di Foggia, Fallucchi prova la carta romana.

Chi è rimasto fuori dalle liste meloniane è Giannicola De Leonardis, consigliere regionale proprio in quota Fratelli d’Italia. Il suo nome, dato per certo nei primi giorni della campagna elettorale, ha perso peso a favore della posizione di La Salandra e Fallucchi. La Puglia, per la Meloni, che sarà candidata personalmente nel plurinominale barese alla Camera, è una regione che potrebbe assicurare un bel po’ di seggi. Per questo le liste sono state riempite di fedelissimi pugliesi e di paracadutati romani. La Puglia, secondo Giorgia, potrebbe essere dalla sua parte. L’attenzione con cui ha composto le liste è una conferma.