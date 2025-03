[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Franco Arminio chiude la rassegna “Letteratura e territorio” a Manfredonia

Domenica 16 marzo, alle ore 19:00, l’Auditorium C. Serricchio della Biblioteca comunale di Palazzo Celestini si trasformerà in un crocevia di parole, emozioni e riflessioni. Manfredonia avrà l’onore di ospitare Franco Arminio, poeta, documentarista e scrittore tra i più incisivi della contemporaneità, per la presentazione del suo ultimo libro, Caraluce, edito da Rizzoli.

L’incontro rappresenta il culmine della prima edizione della rassegna “Letteratura e Territorio”, promossa da Gargano Vita in collaborazione con la BCC di San Giovanni Rotondo. Un evento speciale che offre un’opportunità unica per immergersi nella poetica dell’autore, capace di dare voce ai borghi dimenticati e agli angoli più nascosti dell’anima.

Attraverso le pagine di Caraluce, Arminio guiderà il pubblico in un percorso di esplorazione dei territori invisibili, illuminati da quella “luce che cura” che da sempre caratterizza il suo sguardo sul mondo. Il dialogo con l’autore sarà arricchito dalla partecipazione attiva degli studenti delle scuole secondarie della città, per un confronto generazionale che renderà l’incontro ancora più intenso e coinvolgente.

L’iniziativa è realizzata con il supporto di Ubik Foggia, Provocult e Presidi del Libro di San Giovanni Rotondo e gode del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, dell’Università di Foggia e del Comune di Manfredonia.

Ad aprire l’evento con i saluti istituzionali saranno il Sindaco Domenico la Marca, i rappresentanti della BCC San Giovanni Rotondo e di Gargano Vita.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalla magia della parola e dall’intensità di uno dei più grandi interpreti della poesia civile del nostro tempo.