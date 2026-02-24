Francesco Renga e Ambra Angiolini, la figlia Jolanda parla della separazione: “Nulla di improvviso e segreto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quella tra Francesco Renga e Ambra Angiolini è stata una storia d’amore molto importante, per circa undici anni si sono amati moltissimo e dal loro amore sono nati i figli Jolanda e Leonardo.

Sui social si mostrano sempre come una famiglia molto unita e affiatata, nonostante il cantante e la nota attrice non siano più una coppia da molto tempo. I due si sono detti addio in modo definitivo nel 2015, però non hanno mai smesso di volersi bene. Tra loro c’è un rapporto molto sereno, anche per il bene dei loro figli, fanno parte l’uno della vita dell’altro senza permettere alla separazione di creare attriti e malumori in famiglia.

Le rivelazioni di Jolanda Renga sull’addio dei suoi genitori: cosa ha detto su Francesco Renga e Ambra Angiolini

Ieri a La volta buona la figlia dell’attrice e del cantante che stasera si esibirà al Festival di Sanremo 2026 ha rivelato che i suoi genitori sono stati bravissimi a spiegare ciò che stava succedendo nella loro famiglia. Quando hanno deciso di separarsi non c’è stato nulla di improvviso e segreto che i figli non potevano sapere e crede che questa tipologia di dialogo con i figli serva molto.

Jolanda Renda in merito alla rottura dei suoi genitori ha aggiunto: “Non è stato un fulmine a ciel sereno, sarebbe stato molto peggio. Ci hanno coinvolto con i modi e i toni giusti, permettendoci di prepararci”. Tutti e quattro hanno organizzato insieme il nuovo assetto della famiglia, restando sempre un unico nucleo anche dopo essersi divisi in due case.