Francesca Fagnani beccata a discutere per una multa

Francesca Fagnani nei guai in centro a Roma: la conduttrice è stata paparazzata mentre discuteva con una agente della polizia municipale per una multa legata a una sosta in zona Ztl. Secondo l’edizione cartacea di Oggi, la vignetta mostrerebbe la Fagnani accanita nella contestazione, passando da una fase iniziale “artigli” e decisa a un tentativo di argine con una tonalità più soft, mentre la belva di certa televisione sembrava trasformarsi in un agnellino al cospetto della vigilessa.

Il perchè della querelle

La situazione sarebbe degenerata quando la stessa conduttrice avrebbe parcheggiato inizialmente la sua Audi Q5 senza esporre alcun contrassegno Ztl, attirando l’attenzione dell’agente. A breve distanza, anche il portiere di un condominio sarebbe intervenuto per cercare di sedare la querelle, ma la multa sembrava ormai quasi inevitabile. Dalle immagini riportate dal settimanale, Fagnani sarebbe salita a bordo della vettura, avrebbe percorso un breve tratto e avrebbe parcheggiato nuovamente solo pochi metri più avanti, sempre in zona vietata.

Intanto, sul fronte professionale, il programma Belve tornerà presto in prima serata su Rai2, con una delle prime ospiti annunciate come Belén Rodríguez. L’episodio di ieri sembra dunque solo una parentesi di fronte alla ripartenza televisiva della conduttrice.