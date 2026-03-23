Francesca Cipriani, l’ex ha tentato di ucciderla: “Ho sfiorato davvero la morte”

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La scorsa settimana Francesca Cipriani a Storie al Bivio Weekend aveva raccontato di essere in crisi con il marito. Nell’ultima puntata è tornata nel programma e ha rivelato di essere tornata a casa, alla conduttrice ha detto che ci sono ancora delle cose in sospeso con Alessandro ma entrambi hanno sentito moltissimo la mancanza l’uno dell’altra.

Durante l’ospitata la showgirl ha ricordato un doloroso momento della sua vita, quando è stata aggredita dal suo ex fidanzato. A Monica Setta ha detto che il ragazzo provò a toglierle la vita, una vicenda che l’ha non poco segnata. Cosa è successo? Francesca Cipriani ha fatto sapere che era un uomo violento, le mise le mani al collo per strangolarla e lei iniziò a vedere tutto nero.

Francesca Cipriani salvata dal suo cane: l’ex ha tentato di strangolarla

Alla conduttrice la showgirl ha fatto sapere che spesso ha gli incubi la notte perché non ha mai superato quella violenta aggressione. A salvarle la vita fu il suo cane che abbaiando ha distratto l’ex fidanzato e lei è riuscita a scappare, per strada è stata aiutata da alcuni passanti. La madre le aveva detto di non andare all’ultimo incontro con l’ex, a causa dello stress e del dolore provato dopo la vicenda ha avuto un infarto.

Francesca Cipriani ha poi rivelato che lei decise di lasciarlo dopo aver trovato alcune chat pesanti con altre donne. Lui aveva capito che la stava perdendo per sempre ed è per questo che ha provato ad ucciderla, alla conduttrice ha poi detto: “Per me e per la mia famiglia è stato un dolore enorme. Ho sfiorato davvero la morte“.