Francavilla-Manfredonia, i convocati



Sono 22 i convocati per Francavilla-Manfredonia, gara che si svolgerà domani pomeriggio (ore 15:00) allo stadio “N. Fittipaldi” di Francavilla in Sinni, e valida per la 7ª giornata del campionato di serie D.

Tutti a disposizione di Luigi Panarelli ad eccezione di Cappellari infortunato e di Scaringella squalificato. Prima convocazione per i nuovi arrivati Bubas e Gningue.

Di seguito, l’elenco completo:

Portieri: Salice, Sapri, Vlasceanu

Difensori: Castaldi, Forte, Konate, Sepe, Spina

Centrocampisti: Amabile, Coppola, Coulibaly, Fischetti, Giacobbe, Gningue, Prencipe, Venanzio

Attaccanti: Bonicelli, Bubas, Calemme, Carbonaro, Porzio, Tedesco

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 2024/2025