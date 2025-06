[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Manfredonia: “La Marca, il Sindaco della parlantina si è limitato a vendere fumo”

“ Incompetenza al potere: un Sindaco senza bussola! “

Il Sindaco ( fumoso) dimostra totale assenza di visione per il futuro di Manfredonia.

Al primo compleanno dell’amministrazione La Marca, non si può rimanere in silenzio di fronte alla manifesta incapacità e preoccupante mancanza di visione dell’attuale Sindaco!

La città è ferma, immobile, anestetizzata, inghiottita da un immobilismo che rischia di compromettere in maniera irreversibile non solo il presente ma soprattutto il suo futuro. Assistiamo impotenti, ad una totale assenza di direzione, con un Sindaco che non riesce a tenere la barra a dritta navigando a vista, senza un piano di sviluppo, senza idee chiare da perseguire per affrontare le sfide che attendono Manfredonia.

Promesse disattese, problemi non risolti!

Il Sindaco dalla parlantina, il Sindaco predicatore, si è limitato in campagna elettorale a vendere fumo: dove sono i progetti innovativi per il rilancio dell’economia locale? Quale la strategia da seguire per il turismo, la cultura, l’ambiente? Nessuna visione ma solo una gestione ordinaria, ad andar bene, un vivere alla giornata e tanta tanta improvvisazione!

Mentre cittadine a noi vicine si danno da fare, attraggono investimenti programmando il futuro, Manfredonia vivacchia intrappolata in una gestione miope e priva di slancio!

Un Sindaco che non ha la capacità di dare un indirizzo chiaro e preciso alla propria Giunta per affrontare temi vitali come la valorizzazione del nostro patrimonio storico-culturale, la disoccupazione giovanile ed il conseguente spopolamento della città, l’ambiente, la gestione dei rifiuti, la riqualificazione delle periferie.

Qualsiasi iniziativa risulta sconnessa da un progetto d’insieme che non esiste, così come non esiste un Sindaco competente e carismatico che detti i tempi ed indichi gli obiettivi da raggiungere! Un Sindaco che ha dimostrato di non possedere le competenze né l’audacia necessarie per guidare una comunità complessa come la nostra.

Forza Manfredonia sollecita una svolta immediata! Chiede a La Marca di prendere atto della propria incapacità e di mostrare, se ancora ne ha, un barlume di visione per il futuro di Manfredonia poiché non possiamo permetterci altri anni di immobilismo e regressione !

Non da ultimo, il Sindaco, in una recente intervista dichiarava “ mi sono trovato in un ospedale da campo, con pochi medici ed infermieri, in una frontiera di guerra, dove l’ordinario diventa emergenza e lo straordinario è l’eccezione”.

Sorvolando sul poco felice paragone fatto dal Sindaco predicatore, in questo particolare periodo storico dove sono altri i fronti di guerra e gli ospedali da campo che ospitano bambini e civili, ci poniamo un quesito: seppur vero che non ci sono medici ed infermieri, abbiamo un primario!? Sig. Sindaco è lei il primario di cui la nostra comunità ha bisogno per curarsi e guarire!? A chiacchiere sembrerebbe di sì, nei fatti assolutamente no!!

Sindaco La Marca se non è all’altezza del compito che le è stato affidato si dimetta subita prima di far danni irreversibili!

La dignità varrà pure uno stipendio!

Il coordinamento

FORZA MANFREDONIA