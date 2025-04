[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia verso le Regionali

Venerdì 2 maggio alle ore 19 a Manfredonia si riunisce Forza Italia in vista delle elezioni regionali.

Introdurrà Marco Di Bari, gli interventi saranno di On. Mauro d’Attis, On. Giandiego Gatta, On. Giorgio Lovecchio, Paolo Dell’Erba, Raffaele Di Mauro e Ugo Galli.