Forza Italia Manfredonia: “Un assessore addossa ogni responsabilità a chi lo ha preceduto, ma siamo stati governati dagli stessi soggetti politici”

Il 19 giugno, alla presenza del sindaco e di tre assessori, nonché di ben VENTI uditori circa, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della rassegna estiva degli eventi.

Dunque, due giorni prima dell’inizio della bella stagione, mentre la quasi totalità dei Comuni della provincia galoppa già da mesi.

Si sta verificando, tuttavia, un fenomeno singolare, nel senso che il cartellone delle attività risulta comunque ignoto, evindentemente ancora in fase di gestazione, nonostante il mese di luglio oramai prossimo

In via parallela, il caldo produce i primi effetti, provocando il venir meno delle facoltà mnemoniche

Infatti, malgrado le innumerevoli deficienze di quest’amministrazione ( Tari a livelli incredibili ; Città sporchissima e verde pubblico in pesssime condizioni manutentive, solo per citarne alcune) aleggia qualche assessore, che invece di recitare il “mea culpa”, indugia in selfie quotidiani e dilaganti, addossando ogni responsabilità su chi lo ha preceduto

Peccato che, per vari decenni, Manfredonia si stata governata dagli stessi soggetti politici, oggi rigorosamente accanto all’assessore infervorato e dimentico

Le temperature elevate giocano brutti scherzi: non si pubblicano le iniziative estive e si scrivono post clamorosi

I consiglieri comunali di Forza Italia