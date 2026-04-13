Forza Italia Manfredonia: “Sui cento migranti a Manfredonia”

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SUL PROSSIMO ARRIVO DI CENTO MIGRANTI A MANFREDONIA

Ce un momento nelle vicende pubbliche in cui il clamore lascia spazio a una domanda piu profonda Non quella gridata ma quella che resta quando tutto si ferma

Manfredonia oggi e li

La solidarieta non e in discussione Non lo e mai stata Una citta di mare accoglie per natura prima ancora che per scelta

Ma la domanda e unaltra

E QUESTO IL MOMENTO GIUSTO E QUESTO IL MODO GIUSTO

Il Sindaco La Marca ha spiegato il percorso il coinvolgimento delle istituzioni per larrivo di circa cento stranieri richiedenti asilo come frutto di un sistema organizzato

Eppure qualcosa non torna

NON TORNA il tempo della comunicazione

NON TORNA il silenzio che precede le decisioni

NON TORNA il fatto che i cittadini sappiano sempre dopo

E allora il punto cambia non piu se accogliere ma come accogliere

Perche cento persone non sono un numero Sono una presenza concreta destinata a incidere su un equilibrio gia fragile

Manfredonia vive una fase difficile costi in aumento lavoro incerto giovani che partono disordine e sporcizia in ogni luogo In questo contesto inserire tante persone tutte insieme favorisce davvero lintegrazione

O rischia di creare una comunita nella comunita

La storia insegna che lintegrazione funziona quando e graduale silenziosa reciproca Il contrario spesso genera distanza diffidenza separazione

Non e razzismo dirlo

E realismo

Accogliere significa assumersi una responsabilita servizi lavoro casa scuola Significa avere una citta pronta

E Manfredonia oggi lo e

Oppure sta subendo una scelta piu grande di lei comunicata troppo tardi

Qui non si sceglie tra umanita e chiusura

Si sceglie tra ordine e improvvisazione tra integrazione e concentrazione tra trasparenza e silenzio

Perche le citta non sono numeri Sono equilibri

E gli equilibri quando si rompono non fanno clamore subito

Si incrinano piano

Poi si spezzano

Restare umani oggi significa anche questo farsi domande prima che sia troppo tardi

La Segreteria di Forza Italia Manfredonia