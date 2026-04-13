Forza Italia Manfredonia: “Sui cento migranti a Manfredonia”
SUL PROSSIMO ARRIVO DI CENTO MIGRANTI A MANFREDONIA
Ce un momento nelle vicende pubbliche in cui il clamore lascia spazio a una domanda piu profonda Non quella gridata ma quella che resta quando tutto si ferma
Manfredonia oggi e li
La solidarieta non e in discussione Non lo e mai stata Una citta di mare accoglie per natura prima ancora che per scelta
Ma la domanda e unaltra
E QUESTO IL MOMENTO GIUSTO E QUESTO IL MODO GIUSTO
Il Sindaco La Marca ha spiegato il percorso il coinvolgimento delle istituzioni per larrivo di circa cento stranieri richiedenti asilo come frutto di un sistema organizzato
Eppure qualcosa non torna
NON TORNA il tempo della comunicazione
NON TORNA il silenzio che precede le decisioni
NON TORNA il fatto che i cittadini sappiano sempre dopo
E allora il punto cambia non piu se accogliere ma come accogliere
Perche cento persone non sono un numero Sono una presenza concreta destinata a incidere su un equilibrio gia fragile
Manfredonia vive una fase difficile costi in aumento lavoro incerto giovani che partono disordine e sporcizia in ogni luogo In questo contesto inserire tante persone tutte insieme favorisce davvero lintegrazione
O rischia di creare una comunita nella comunita
La storia insegna che lintegrazione funziona quando e graduale silenziosa reciproca Il contrario spesso genera distanza diffidenza separazione
Non e razzismo dirlo
E realismo
Accogliere significa assumersi una responsabilita servizi lavoro casa scuola Significa avere una citta pronta
E Manfredonia oggi lo e
Oppure sta subendo una scelta piu grande di lei comunicata troppo tardi
Qui non si sceglie tra umanita e chiusura
Si sceglie tra ordine e improvvisazione tra integrazione e concentrazione tra trasparenza e silenzio
Perche le citta non sono numeri Sono equilibri
E gli equilibri quando si rompono non fanno clamore subito
Si incrinano piano
Poi si spezzano
Restare umani oggi significa anche questo farsi domande prima che sia troppo tardi
La Segreteria di Forza Italia Manfredonia