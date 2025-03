[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Sindaco intervenga o segnaleremo all’Autorità Nazionale Anticorruzione”

L’ARBITRO-GIOCATORE E IL COMUNE DI MANFREDONIA.

Se un arbitro di calcio fosse chiamato a dirigere una partita, disputata da una squadra con la quale ha collaborato sino a qualche istante prima, avanzeremmo più di un dubbio sulla sua imparzialità.



Ebbene, a Manfredonia il Comune ha nominato come “direttore dei lavori” (riconoscendogli un compenso di € 163.000,00 circa), cioè colui che dovrebbe controllare che le attività dell’impresa si svolgano regolarmente. – per un appalto da € 2.500.000,00 – nientepopodimeno che… lo stesso tecnico che dalla medesima impresa era stato già incaricato, poco tempo prima, quale proprio progettista per un diverso appalto comunale di € 1.152.000,00 !!



Pensate sempre all’arbitro di calcio, che deve decidere se assegnare un rigore ad una squadra della quale è stato allenatore sino al giorno prima.

La narrazione non termina così, però. Infatti, quel tecnico, lo stesso tecnico, risulta progettista di un altro operatore economico, cui il Comune ha aggiudicato un diverso appalto da € 1.450.000,00, con una particolarità: ieri è stata indicata, quale subappaltatrice, la prima delle imprese citate, per la quale il professionista in questione ha lavorato e che dovrebbe, adesso, controllare nella qualità di direttore dei lavori.



Secondo voi, cittadini, si tratta di una vicenda regolare ?



Chiediamo al sindaco ed all’assessore competente di intervenire immediatamente.



In caso contrario, sottoporremo lo scandaloso quadro all’attenzione dell’Autorita’ Nazionale Anticorruzione.



I consiglieri comunali di Forza Italia