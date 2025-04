[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FORZA ITALIA MANFREDONIA: RISTORAZIONE SCOLASTICA INCOMPLETA E VERDE PUBBLICO INDECENTE.

Non sappiamo le ragioni per cui il servizio di ristorazione, destinato alle scuole dell’infanzia, nonostante il fatto che sia stato aggiudicato, nel mese di ottobre 2024, per un importo di € 1.037.983,18, veda la preparazione dei pasti non ancora svolta dal concessionario, individuato dal Comune, mediante il previsto utilizzo del centro di cottura di via Palatella.

Tutto ciò, mentre -come stiamo denunciando da tempo- il verde pubblico versa in condizioni vergognose, con l’erba che sta giungendo, oramai, ad altezza d’uomo.

Dalla villa comunale al secondo piano di zona lo scenario non cambia, con assenza totale di interventi.

Sotto tale aspetto, produrremo un dossier dettagliato.

Intanto, nella pineta di Siponto, gli scatti, realizzati domenica mattina, dimostrano,ancora una volta, che la potatura degli alberi è stata effettuata in maniera molto approssimativa, con rami pericolosamente pendenti.

In questi termini, immaginare Manfredonia votata al turismo appare un’offesa all’intelligenza dei cittadini, che vivono la Città e ne patiscono i disagi.

I consiglieri comunali di Forza Italia