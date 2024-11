Forza Italia Manfredonia: “Non ci rassegniamo al degrado totale”

Il molo portuale di ponente ricolmo di rifiuti non raccolti, in questo istante.

Non rinunciamo alla nostra, persistente, azione di denuncia di questo stato di degrado devastante, che investe tutta la Città in misura sempre maggiore, anche in tema di servizio di igiene.

Abbiamo dichiarato pubblicamente la nostra disponibilità collaborativa per individuare una soluzione sostenibile ed accettabile ed abbiamo incontrato gli amministratori comunali. Ma, da allora nulla è cambiato, anzi la situazione si è aggravata visibilmente.

Concessionari demaniali, operatori, presenti nelle aree portuali, così come i gestori, NON SANNO PIÙ A CHE SANTO VOTARSI.

Il comune non riesce ad indicare una via d’uscita con l’autorità portuale, mentre i rifiuti si cumulano, in maniera VERGOGNOSA, destando vive preoccupazioni anche di carattere sanitario. Si richiede un intervento URGENTE e non più procrastinabile.

Non possiamo più tollerare rinvii, indecisioni ed espressioni smarrite.

In caso contrario, ci rivolgeremo alle autorità competenti a sanzionare le OMISSiONI.

I consiglieri comunali di Forza Italia

Liliana Rinaldi Fabio Di Bari e Ugo Galli