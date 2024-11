Forza Italia Manfredonia: “L’auto blu del sindaco a sua insaputa”

L’AUTO BLU DEL SINDACO A SUA INSAPUTA

Ci avevano già provato in occasione di una delle numerose, precedenti variazioni di bilancio(l’ultima, in ordine di tempo, è da 1.392.000,00 €).

In quel caso, era stato richiesto un mezzo nuovo da destinare ai servizi sociali. Ieri, il bis, in consiglio comunale,dove e’ emerso, tra gli infiniti rivoli documentali, il programmato acquisto di un auto blu, da assegnare al sindaco, il quale, nel corso della seduta, ha dichiarato, in una prima fase, DI ESSERE ALL’OSCURO DELLA VICENDA, per, poi, precisare,dopo qualche istante e taluni suggerimenti ricevuti in aula,a microfoni spenti, che la richiesta in questione era stata revocata.

A rendere ancora più grottesca la vicenda contribuisce il fatto che la MIRABILE domanda era stata formulata, mediante un’apposita nota da un assessore della giunta, PRESIEDUTA DAL SINDACO STESSO.

Riteniamo ci sia poco da aggiungere a questa narrazione, che si articola, per ovvie ragioni, tra il grottesco ed il melodrammatico.

Si commenta da sé ed esplica inequivocabilmente il modus operandi di un’amministrazione, che, nel contempo, sottrae risorse finanziarie, finalizzate all’accesso alle abitazioni in locazione, da parte dei cittadini in difficoltà; al trasporto dei disabili ed agli anziani, ospiti dell’Anna Rizzi.

Mentre, le parrocchie, i commercianti ed i residenti adornano, con oneri a proprio esclusivo carico, per le festività natalizie una Città, che,OGGETTIVAMENTE, meriterebbe molto, molto DI PIÙ.

I consiglieri comunali di Forza Italia Liliana Rinaldi, Fabio DI Bari e Ugo Galli