Forza Italia Manfredonia: “La Tari aumenta, la città è sporca e l’assessore al bilancio assente”

Avevamo segnalato, già da tempo, l’aumento della Tari per il 2025.

Ora, i cittadini stanno verificando che gli avvisi di pagamento registrano gli incrementi temuti

Chi fatica ad arrivare alla fine del mese deve subire ciò, assistendo al degrado di una Città’, lercia in ogni angolo, compresi i luoghi a cosiddetta “attrattivita’ turistica”( fatevi un giro in Piazzale Maestri d’ascia, proprio in riva al mare, andateci!) o la centralissima Piazza del Popolo

L’amministrazione La Marca non riconosce ancora le agevolazioni Tari, previste dalla legge e dal decreto emanato dal Governo, in favore delle persone in condizioni di difficoltà economica , malgrado le misure urgenti dettate dall’Arera.

Evidentemente, si vuole INCASSARE, comunque, sulle spalle di tutti noi

Tutto ciò, mentre a Palazzo San Domenico, l’assessore al bilancio risulta assente, addirittura quando la giunta adotta variazioni di bilancio

Uno spettacolo indecente…

I consiglieri comunali di Forza Italia