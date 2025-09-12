[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Feste Patronali, soldi a Frazione Montagna e Borgo Mezzanone, per Maria SS di Siponto solo autogestione del comitato”

Sia chiaro, apprezziamo la frazione di San Salvatore e Borgo Mezzanone, con i rispettivi residenti.

Tuttavia, non comprendiamo le decisioni completamente differenti, assunte dalla giunta La Marca.

Infatti, per la festività cittadina patronale in onore di Maria SS. di Siponto, sindaco ed assessori, dopo aver riconosciuto che si tratta di un evento assai importante e dalla lunga tradizione, si sono limitati a PRENDERE ATTO del fatto che il comitato si sarebbe occupato di tutti i festeggiamenti in forma di AUTOGESTIONE e con spirito libero e volontario.

Abbiamo assistito, dunque, agli sforzi ENORMI profusi dal presidente del comitato e dai collaboratori, in ASSENZA di finanziamenti comunali (come,invece, avviene OVUNQUE).

Le numerose ed assai ONEROSE iniziative sono state interamente SOSTENUTE, con i contributi dei cittadini e delle aziende, coinvolti dal comitato festa patronale.

Tutto questo, nonostante fossero stati stanziati ben 239.000,00 euro PUBBLICI per il “Manfredonia festival estivo”.

Ebbene, lo stesso Comune, decide, il 9 settembre, di COORGANIZZARE le feste patronali di San Salvatore e Borgo Mezzanone, concorrendo alle spese necessarie.

Dimenticavamo: le istanze, provenienti dalla Frazione e dal Borgo erano, entrambe, pervenute in Comune il 4 SETTEMBRE.

Che strano tempismo… e che SCELTE

Il Circolo ed il gruppo consiliare di Forza Italia