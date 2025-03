[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Dodici interrogazioni per l’amministrazione”

In occasione della seduta del Consiglio Comunale, tenutasi ieri, abbiamo sollecitato il sindaco e la sua l’amministrazione ad adoperarsi concretamente e celere mente sui temi che interessano direttamente la nostra Città.

Abbiamo chiesto: di intitolare il piazzale della villa ai due concittadini tragicamente scomparsi a causa della caduta di un ramo il 30 agosto 2024; della riviera sud, per garantirne uno sviluppo turistico compatibile; del nuovo impianto sportivo indoor nella CA9, progettato a distanza di pochi metri in linea d’aria dal già esistente “PalaTomaiuolo”; dello scarso numero di ausiliari del traffico; delle aree di sosta per i diversamente abili e di quelle libere, prive di delimitazioni con strisce bianche; del diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, costantemente osteggiato o, di fatto, negato; della necessità di equiparare il personale sovrannumerario agli altri dipendenti e di riorganizzare gli uffici comunali, per rispondere alle esigenze della cittadinanza; delle pessime condizioni delle strade nella zona D32 (artigianale); delle gravi carenze infrastrutturali dela zona D46 (industriale); della tutela della sicurezza urbana; delle iniziative per favorire concretamente l’occupazione giovanile; del penoso stato del verde pubblico in ogni angolo di Manfredonia.

Noi siamo presenti ed attenti, pronti a sostenere le ragioni di un’intera comunità, senza trascurare niente e nessuno!

I consiglieri comunali di Forza Italia