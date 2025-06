[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia: “Chiediamo più ordine e sicurezza”

Dopo gli atti incendiari di questa notte, che hanno coinvolto diversi autoveicoli, in via delle Antiche Mure ed in viale Di Vittorio, ci rivolgiamo al Sindaco , affinché chieda con URGENZA al Prefetto la convocazione immediata di una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La cittadinanza ha vissuto con terrore gli eventi in questione, i quali hanno generato una diffusa percezione d’incertezza, malgrado l’impegno costante e i notevoli sforzi profusi dalle forze dell’ordine.

Condanniamo fermamente queste azioni, che offendono la nostra comunità, fondata su di un sano tessuto sociale.

Il Circolo ed i consiglieri comunali di Forza Italia di Manfredonia