Forum delle Rete delle elette: le amministratrici pugliesi da Foggia chiedono più formazione e meno burocrazia

Più informazione ai Comuni su bandi e finanziamenti con la creazione anche di tutor, meno burocrazia e maggiore sinergia tra gli enti con opportunità di formazione. Queste sono solo alcune delle richieste fatte dalle amministratrici pugliesi durante i tavoli di lavoro in occasione del quinto Forum tematico delle Rete delle elette. L’evento si è svolto ieri a Foggia. Il tema centrale è stato quello dell’Istruzione e ricerca, declinato in due diversi tavoli di lavoro: il primo sul “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università”, il secondo di “Ricerca e impresa, luci e ombre dell’intelligenza artificiale”.

Le amministratrici pugliesi si sono confrontate con i dirigenti della Regione Puglia, dei dipartimenti Istruzione e Formazione, e Sviluppo Economico. Hanno approfondito le questioni e avuto l’opportunità di conoscere i bandi e i finanziamenti attivi per i comuni ma anche per le imprese. Le elette hanno portato a casa nuove conoscenze e competenze da poter applicare nella propria attività politica – amministrativa. Sono stati esaminati i punti di forza e di debolezza delle varie questioni, così da poter presentare delle proposte.

Si tratta di un percorso voluto dalla Presidenza del Consiglio regionale della Puglia con la Presidente Loredana Capone. Un evento itinerante che si sta coinvolgendo nelle sei province pugliesi. Ad ogni evento vengono trattati temi diversi seguendo la linea delle missioni del Pnrr.

Da questi incontri emergeranno le linee programmatiche per redigere un Piano strategico per una Puglia più equa e democratica. Un piano che impegni le istituzioni regionali ad intervenire su nuove politiche che garantiscano la parità di genere nei vari ambiti della vita quotidiana: dalla cultura al turismo, dalle infrastrutture ai trasporti, dalla sanità all’ambiente passando per il welfare.

Anche l’incontro di Foggia è stato molto partecipato ed ha registrato la presenza di sindache, consigliere e assessore comunali provenienti dalle varie province pugliesi. Durante i lavori hanno portato i loro saluti la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, il presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, sono intervenuti inoltre i consiglieri regionali Rosa Barone e Napoleone Cera.

“Tanti sono i bisogni, le domande delle nostre comunità, chi fa politica è sempre in ascolto – spiega la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone – ma per rispondere ci vuole una visione che tenga tutto e tutti insieme. Ci vogliono gli strumenti, le risorse, serve quindi una strategia e un piano. Proprio a questo possono servire questi forum tematici che si presentano come un’occasione per fornire alle amministratrici competenze e strumenti utili di pianificazione, condividendo buone pratiche e soluzioni innovative. Inoltre sono anche un’opportunità per instaurare un canale comunicativo diretto con di dirigente regionali per conoscere le novità introdotte dall’ente. Un modo per fare informazione e formazione nello stesso tempo, che è una delle esigenze maggiori che ci viene posta dalle partecipanti”