Forte scossa di terremoto avvertita in Puglia, epicentro in Bosnia

Il 22 Aprile 2022 ore 23:07 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6 e profondità 10 km a Stolac (Bosnia).

La scossa è stata avvertita in tutta la Puglia, in Molise, in Abruzzo e nelle Marche.

L’epicentro è molto vicino alle coste pugliesi ed alla città di Vieste.