Forbidden Fruit, anticipazioni 18/7: Zeynep e Alihan si avvicinano sempre di più

Forbidden Fruit è la nuova serie televisiva del pomeriggio di Canale 5. Intrighi, storie di vendette e vicende familiari stanno attirando l’attenzione del pubblico. Difatti il numero di telespettatori cresce di giorni in giorni. Venerdì 18 luglio andrà in onda una nuova puntata della dizi turca, ed i fan sono in attesa di scoprire cosa accadrà.

L’ultimo appuntamento settimanale riserverà molto spazio al personaggio di Zeynep, che avrà modo di avvicinarsi ad Alihan. Tuttavia fra i due non mancheranno i momenti di tensione.

Fordbidden Fruit, puntata 18 luglio: il rapporto fra Zeynep e Alihan si intensifica

Le anticipazioni della puntata del 18 luglio rivelano che l’attrazione reciproca fra Zeynep e Alihan crescerà sempre di più. I due, infatti, faranno fatica a nascondere i loro sentimenti, suscitando non pochi pettegolezzi. Per sugellare la loro vicinanza organizzeranno un incontro con Yildiz.

Halit accetta l’invito di Azra

Halit cercherà di invitare a cena la giovane Yildiz. Quest’ultima, tuttavia, mostrerà non poche reticenze, nonostante l’interesse che nutre nei confronti del ricco imprenditore. Halit intesserà un rapporto di lavoro con Azra, una donna d’affari che si mostrerà interessata a lui. Difatti finirà per accettare l’invito da parte di questa imprenditrice, suscitando la gelosia di Ender ed Yildiz. L’ex moglie inizierà a guardare con sospetto Azra, percependola come una nuova minaccia.

Momenti di tensione fra Zeynep e Alihan

Zeynep e Alihan si avvicineranno sempre di più, anche se non mancheranno i momenti di tensione. I due, infatti, si troveranno a discutere su alcune questioni, dando vita a malumori reciproci. Per fortuna riusciranno a chiarirsi e riconciliarsi.

Ylidiz dichiara i suoi sentimenti a Halit

Nonostante i timori iniziali Ylidiz riuscirà ad aprire il suo cuore. La ragazza troverà il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti a Halit. La reazione di quest’ultimo sarà del tutto inaspettata. Gli spoiler sono criptici e non rivelano maggiori dettagli a riguardo.