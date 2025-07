Forbidden Fruit, anticipazioni 11 luglio: Alihan convoca Zeynep a casa sua

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit, la nuova soap del pomeriggio di Canale 5, sta riscontrando un notevole successo fra il pubblico. Gli intrighi e le vendette previste dalla trama hanno attirato l’attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda venerdì 11 luglio svelano interessanti colpi di scena.

Alihan chiede a Zeynep di raggiungerlo a casa sua

Nel corso della puntata dell’11 luglio Alihan deciderà di chiedere a Zeynep di andare presso la sua abitazione. L’uomo si servirà di una scusa per convincere la ragazza a recarsi a casa sua. Una volta giunta lì, le chiederà di cucinare una corba per lui. La giovane accetterà la richiesta, mettendosi subito all’opera. Tuttavia apparirà poco disinvolta e abile ai fornelli, non riuscendo in modo eccellente nell’impresa.

Ender e Caner cercano di vendere un anello

Al contempo Ender e Caner si recheranno in una gioielleria per tentare di vendere un anello regalato da Halit. In seguito decidono si andare a pranzo nel ristorante dove lavora Yildiz. Ender appare molto infastidita dall’incontro e chiede fermamente che la ragazza venga licenziata. Sitki, trovandosi in prossimità del ristorante, assisterà alla scena. Poco dopo riferirà tutto l’accaduto a Halit.

Alihan cerca di aprire gli occhi a sua sorella sulla vera natura di Halit

Nel corso della serata Alihan avrà modo di cenare con sua sorella e la sua nipotina. Il giovane proverà a fare capire a Zerrin che non è il caso di frequentare Halit. La ragazza, tuttavia, sarà convinta che l’ex di Ender possa presto risposarsi con lei. Nel frattempo per celebrare il primo giorno di lavoro, Zeynep inviterà sua sorella a cena. Yildiz avrà modo di sfogarsi con sua sorella, spiegandole cosa è successo a lavoro. Zeynep, invece, deciderà di sorprendere Alihan regalandogli delle caramelle.