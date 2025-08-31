Forbidden fruit anticipazioni: qual è il segreto di Ender? Eccolo svelato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno appassionando sempre più pubblico su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti le puntate future raccontano che grande attenzione sarà focalizzata su Ender, l’ex moglie di Halit. La donna dimostrerà di nascondere un segreto. Tutto inizierà quando Kaya farà il suo ritorno ad Istanbul dopo aver passato un periodo all’estero con la sorella Sahika. L’uomo tornerà in Turchia per risolvere alcuni problemi di affari legati all’azienda di Halit. Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che il pubblico scoprirà che Kaya e Ender hanno avuto un figlio segreto di nome Yigit. L’avvocato sarà all’oscuro di tutto perché Ender aveva dato il bambino in adozione dopo averlo partorito.

Forbidden Fruit anticipazioni: Yigit è il figlio di Ender e Kaya

Le anticipazioni di Forbidde Fruit raccontano che Yigit inizierà a lavorare per sua zia Sahika. Kaya, nel frattempo, scoprirà che il giovane non è altro che suo figlio e prenderà una decisione importante sul loro futuro. L’avvocato deciderà di sposare Ender per riunire la famiglia. Questo segnerà un riavvicinamento tra Kaya e l’ex moglie di Halit che torneranno ad amarsi come un tempo. Tuttavia, la donna mostrerà ben presto di non essere cambiata, iniziando dei subdoli piani alle spalle di Kaya che li porteranno a soventi litigi. Nel frattempo, Yigit unirà le forze con Sahika e Yildiz per vendicarsi di Ender. Una volta ritrovata la serenità, il giovane lascerà la Turchia alla volta dell’Inghilterra.