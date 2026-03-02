Forbidden Fruit, anticipazioni puntate 9-14 marzo: Yildiz sotto shock, Kaya smaschera Leyla 

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La terza stagione di Forbidden Fruit prosegue su Canale 5 con nuovi sviluppi che incidono direttamente sulle dinamiche tra i protagonisti.

Nelle puntate in onda da lunedì 9 a sabato 14 marzo, l’attenzione si concentra soprattutto su Yildiz, sui dubbi legati a suo figlio e sulle tensioni che coinvolgono Halit, Sahika e Kaya.

Le #EnYil discutono del piano per spodestare Sahika chiedendole di partorire subito



E come sempre il sesto senso di Ender è infallibile#forbiddenfruit pic.twitter.com/YX0w4PFBLE — Carlo (Nate8816) (@Nate_8816) February 28, 2026

Di seguito, nel dettaglio, le anticipazioni su cosa accadrà nei prossimi episodi della soap turca.

Forbidden Fruit, anticipazioni puntate 9-14 marzo: il dubbio sul figlio di Yildiz

Stando alle anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit in onda dal 9 al 14 marzo, Leyla suggerisce a Yildiz di sottoporsi a un test di maternità. L’ipotesi è quella di un possibile scambio di neonati in ospedale.

Parallelamente, Ender comunica a Yildiz che la famiglia che ha preso suo figlio sarebbe partita per l’Australia. La notizia complica ulteriormente la situazione e rende più difficile qualsiasi verifica immediata. Il quadro, quindi, si fa più incerto, mentre Yildiz deve decidere come muoversi.

Su consiglio di Emir, Yildiz sceglie di trasferirsi a casa di Ender, anche se la convivenza non è accolta positivamente da quest’ultima e genera tensioni fin da subito. Nel frattempo, Yigit informa Sahika di essere riuscito ad avvicinarsi a Lila.

Kaya rivela il segreto di Leyla, tensioni tra Halit e Sahika

Le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 9 al 14 marzo riguardano anche la storyline di Kaya e Leyla. Kaya organizza una cena romantica a sorpresa per Leyla e, durante l’incontro, le rivela di essere a conoscenza del suo segreto.

Contemporaneamente, il fatto che Kaya sia l’avvocato di Yildiz diventa motivo di tensione tra Halit e Sahika. La questione professionale assume rapidamente una dimensione personale. Halit mostra insofferenza per il ruolo di Kaya accanto a Yildiz, mentre Sahika osserva la situazione e reagisce di conseguenza.

Quando va in onda Forbidden Fruit 3 e dove vederla in streaming

La terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma) è trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 e il sabato alle 14.30. La programmazione resta quindi stabile nel daytime pomeridiano della rete.

Tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove possono essere recuperati in qualsiasi momento. Una modalità che permette di seguire la serie con continuità, anche in caso di mancata visione in diretta.