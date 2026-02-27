Forbidden Fruit come finisce? Svelato il finale della serie tv di Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. In onda da lunedì al venerdì, le vicende turche registrano due milioni di telespettatori in Italia. Una dizi che in breve tempo ha saputo ritagliarsi un posto importante nel daytime pomeridiano di Mediaset. In queste ore, il pubblico si sta chiedendo quale sarà il destino di tutti i personaggi di Forbidden Fruit. Le anticipazioni riguardante il finale della serie tv in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Yildiz scoprirà che Dogan è coinvolto in un incidente stradale. La donna deciderà di denunciare il suo nuovo marito, facendolo arrestare. Durante l’arresto di Dogan, Yildiz diventerà madre per la seconda volta di una bambina, alla quale verrà dato il nome di Yildiz Su. Nel frattempo, Dogan tornerà in libertà, giurando di vendicarsi della sorella di Zeynep. Per questo motivo, l’uomo stringerà un’alleanza con Ender.

Forbidden Fruit anticipazioni finale: torna Zeynep

Le anticipazioni riguardanti il finale di Forbidden Fruit che il pubblico avrà modo di vedere tra un po’ di tempo sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Zeynep farà ritorno ad Istanbul. I telespettatori scopriranno che la donna ha divorziato da Alihan ed ha iniziato una nuova storia d’amore accanto ad Engin. Inoltre grande attenzione a Caner, il quale sarà protagonista di un amore tormentato. Il fratello di Ender diventerà il marito di Kumru dopo molteplici ostacoli. Un finale denso di colpi di scena per una delle dizi turche più amate della televisione italiana.