Fondo perduto per il commercio al dettaglio: a partire da domani

Contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio. Le attività interessante possono inviare la domanda a partire dalle ore 12 del 3 maggio. A stabilire tempi e modalità di accesso agli aiuti è il decreto attuativo MISE firmato lo scorso 24 marzo. La scadenza per procedere è fissata alle ore 12 del 24 maggio 2022.

I REQUISITI PER ACCEDERE AL SOSTEGNO:

1.svolgimento in via prevalente delle attività identificate con i seguenti codici ATECO:

47.19

47.30

47.43

47.5 (tutti i codici del gruppo)

47.6 (tutti i codici del gruppo)

47.71

47.72

47.75

47.77

47.78

47.79

47.82

47.89

47.99

2. ricavi riferiti al 2019 non superiori a 2 milioni;

3. riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019;

4. sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;

5. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

6. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;

7. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Qualora la dotazione finanziaria destinata all’intervento non sia sufficiente a soddisfare le richieste, il MISE ridurrà in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili ricevute entro la scadenza prevista.

Le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

MATERIALE INFORMATIVO

Scheda

Sportello Finanza agevolata Confcommercio Foggia

mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it

0881 560221 – 0881 560209

Servizio whatsapp 0881 560363 (è necessario memorizzare il numero in rubrica)

Per la consulenza online è necessario inviare una mail a comunicazione@confcommerciofoggia.it