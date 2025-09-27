Foggiano fermato e arrestato sulla A14: trasportava 5 kg di droga nascosta nella borsa termica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un 37enne di Foggia è stato arrestato per spaccio dagli agenti della sottosezione autostradale di Forlì nel corso della serata di ieri 26 settembre. Poco prima del casello Valle del Rubicone i poliziotti hanno fermato il veicolo, notando fin da subito il nervosismo del conducente.

L’arresto per spaccio del 37enne foggiano

Un giovane uomo foggiano è stato fermato dalla polizia lungo l’autostrada A14, precisamente nei pressi del casello della Valle del Rubicone. Nel momento in cui gli agenti gli hanno posto l’alt, il conducente si è fermato, pur mostrando nervosismo ed apprensione. I poliziotti, notando lo stato di agitazione, si sono fin da subito insospettiti. Inoltre hanno individuato sul pianale posteriore dell’auto una borsa termica. Dopo averne chiesto l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto ben 5 kg di droga, nascosti fra cibo e bevande.

Il 37enne è stato immediatamente condotto nella caserma della sottoscrizione di Forlì. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato con l’accusa di spaccio.