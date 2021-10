Foggia scende in piazza per “Io sono Francesco Traiano”, ad un anno dalla morte del giovane a seguito di una rapina

Ad un anno dalla morte di Francesco Traiano, il giovane foggiano morto durante una rapina, la città scende in piazza per ricordare l’accaduto. Un evento per pochi intimi, con la partecipazione di alcune associazioni giovanili. Nessuna partecipazione purtroppo da parte delle associazioni di categoria dei commercianti e delle istituzioni. Una città che non riesce ad unirsi ed a mostrarsi indignata e parte lesa per ciò che è accaduto.