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Foggia scende in piazza: «Basta solitudine, basta barriere»

Il 26 settembre Foggia scende in piazza con il Disability Pride Puglia 2026, promosso da una rete di associazioni, famiglie e persone con disabilità e neurodivergenza.



Il messaggio è chiaro e diretto: basta isolamento, basta abilismo, basta barriere.



Non una giornata “per” le persone con disabilità, ma un momento collettivo per riportare al centro diritti, dignità e libertà di vivere la città.

“Scendiamo in piazza per dire alle famiglie che non sono sole e per chiedere una società capace di accogliere, non di giudicare” dicono gli organizzatori.

Programma della giornata:

10.30 – Piazza Umberto Giordano: raduno.

11.00 – Corteo e Passeggiata Accessibile / Skarrozzata nel centro cittadino.

12.00 – Campi Diomedei: Open Mic e spettacolo teatrale degli studenti dell’ITC Blaise Pascal.

17.30 – laboratori inclusivi e confronto sulla Riforma della Disabilità.

19.00 – talk «Rappresentazione e identità della disabilità oltre l’abilismo».

Il Disability Pride nasce dall’incontro di realtà diverse del territorio e vuole lasciare un segno che vada oltre la giornata del 26 settembre.

Perché una città inclusiva non è un privilegio: è una città in cui tutti hanno il diritto di esserci.

Il 26 settembre Foggia si mette in cammino e nessuno dovrebbe restare indietro.