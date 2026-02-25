[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GUARDIA DI FINANZA, FOGGIA: RESTITUITA AL PROPRIETARIO UNA BANCONOTA RITROVATA DA UN CITTADINO

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia ha restituito al legittimo proprietario una banconota da 50 euro smarrita alcune settimane fa nei pressi di uno sportello ATM di un istituto bancario cittadino.

La banconota era stata rinvenuta da un passante che, mostrando senso civico e collaborazione con le Istituzioni, l’ha consegnata presso la caserma della Guardia di Finanza di Foggia per gli accertamenti del caso.

Pur non essendo presenti segni distintivi che ne consentissero l’immediata identificazione, i militari hanno avviato accertamenti mirati, analizzando le immagini di videosorveglianza dell’area e raccogliendo informazioni utili alla ricostruzione della dinamica dello smarrimento.

Grazie agli accertamenti svolti è stato possibile individuare il proprietario che, convocato in caserma, ha ricevuto la restituzione della somma con evidente sorpresa e gratitudine. L’interessato ha espresso ringraziamento sia ai militari sia al cittadino che ha segnalato il ritrovamento.

L’episodio conferma come la collaborazione tra cittadini ed Istituzioni contribuisca concretamente alla tutela della legalità ed al rafforzamento del senso di comunità.

La missione istituzionale della Guardia di Finanza resta quella di promuovere una società più equa, sicura e responsabile, a tutela delle generazioni future.