Foggia, prosegue l’attività di contrasto al degrado urbano del Quartiere Ferrovia

Nella decorsa giornata la Polizia di Stato, in sinergia con le altre ff.pp., ha continuato incessantemente l’attività di contrasto al degrado urbano concentrando, ancora una volta, l’attenzione presso il “Quartiere Ferrovia” eseguendo controlli finalizzati alla prevenzione e repressione di forme di illegalità diffusa.

È stato effettuato un nuovo intervento operativo congiunto, in forma massiva, sulle arterie principali del richiamato comprensorio, operando capillari attività di controllo nei confronti di soggetti ivi identificati nonché verificando autorizzazioni/licenze delle svariate attività commerciali operanti in richiamato contesto urbano.

Il risultato della suddetta iniziativa di contrasto ha condotto ai seguenti risultati:

– n. 2 sequestri amministrativi di sostanza stupefacente (rispettivamente di gr. 2,100 di marijuana e gr. 0.5 di hashish) con contestuale segnalazione al Prefetto della Provincia di Foggia, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. nr. 309/90;

– nr. 1 sequestro ex art. 354 c.p.p., di sostanza stupefacente del tipo hashish, a carico di ignoti, pari a gr. 18;

– nr. 5 attività commerciali controllate, per le quali è in corso di valutazione la regolarità documentale;

– nr. 2 verbali di contestazione per omesso pagamento del canone RAI, in violazione dell’art. 19 R.D.L. nr. 246/38, per una sanzione amministrativa da € 103,29 ad € 516,46 caduna;

– nr. 1 verbale di contestazione per l’omessa richiesta di intervento finalizzata alla manutenzione del misuratore fiscale (relativo importo da stabilire ad opera dell’Agenzia delle Entrate);

– 134 persone identificate;

– 36 veicoli controllati;

– Nr. 1 richiesta di sospensione di licenza di esercizio, ad opera del Questore, ex art. 100 T.U.L.P.S., in quanto l’attività controllata è risultata ritrovo abituale di soggetti pregiudicati o pericolosi.

Le attività di prevenzione e repressione al degrado urbano continueranno senza soluzione di continuità.