Foggia, prosegue il toto-allenatore: in lizza c’è anche un ex Milan

L’era Boscaglia è durata meno del previsto. Il Foggia in questo avvio di campionato ha raccolto solo 4 punti nei 5 match disputati e subito 11 gol. Una difesa fragile e un attacco sterile (solo 3 reti realizzate). Una media punti da playout e 16esima posizione occupata in classifica che ha imposto alla società un cambio in panchina. Con l’esonero dell’ex Trapani e Virtus Entella è partita la caccia all’allenatore capace di risollevare le sorti del club. La lista è lunga ed il tempo per decidere è poco. I papabili per il dopo Boscaglia, secondo quanto raccolto da diverse testate locali e nazionali, sono Giuseppe Scienza, Gaetano D’Agostino, Marco Marchionni, Luigi Di Biagio, Massimo Pavanel, Vincenzo Torrente, Antonio Di Natale e l’ex Milan Cristian Brocchi.