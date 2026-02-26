[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, paura alla GLS: colpo fallito, ferito dipendente

Paura ieri pomeriggio nella zona industriale di Foggia, dove un commando composto da quattro o cinque persone ha tentato un colpo ai danni della sede amministrativa della GLS, lungo la Strada Statale 673.



Secondo alla prima ricostruzione, i malviventi che avevano il volto coperto e uno era armato di fucile hanno fatto irruzione negli uffici con l’obiettivo di ripulire la cassaforte. La banda pero’ non è riuscita a portare via la cassaforte .

Durante l’azione un dipendente è rimasto lievemente ferito nel corso della colluttazione con i banditi che sono poi fuggiti a bordo di un’auto di grossa cilindrata.