Foggia Medievale: la prima edizione

Per una notte Foggia ritornerà nel medioevo.

L’evento pensato dalla Pro Loco per rilanciare la storia, i suoni e colori.



La Pro Loco di Foggia è lieta di presentare con grande entusiasmo un evento unico nell’ambito

della programmazione Foggia Estate 2024 del Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura:

“La Notte Medievale”. Questo appuntamento speciale è dedicato a ricordare Federico II di

Svevia, un momento di grande valore culturale da non perdere.



L’evento prenderà il via il 7 agosto da borgo Incoronata alle ore 18:30, per poi spostarsi nel

centro di Foggia con un meraviglioso percorso itinerante di sbandieratori, musici e figuranti in

abiti medievali. Sarà un’occasione unica per immergersi nella storia e rivivere la memoria del

passato, grazie all’impegno e alla passione della Pro Loco.



Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità di vivere Foggia in un’atmosfera magicae suggestiva.



Partecipa alla “La Notte Medievale” e lasciati trasportare indietro nel tempo. Un

evento da non perdere!



Vivi Foggia con la Pro Loco, vivi la magia della storia!