Foggia, lavoratori servizio pulizie FPT licenziati in presidio davanti ai cancelli

FOGGIA – Sono stati in presidio sotto la pioggia fino alla mezzanotte di ieri davanti i cancelli della fabbrica gli 81 lavoratori di Servizitaliani srl che ieri ha notificato cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti impiegati nelle pulizie e nella sanificazione dello stabilimento Fpt Industrial di Foggia.

Una decisione presa senza alcuno preavviso o motivazione – come hanno spiegato i segretari delle sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti di Capitanata. Che hanno nel frattempo chiesto un incontro urgente al Prefetto.

La procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avvenuta con una comunicazione telematica al centro per l’impiego, lascia aperto ogni scenario anche perché il servizio svolto dai lavoratori è fondamentale per la Fpt, le cui intenzioni non sono al momento note. Intanto la solidarietà ai dipendenti di Servizitaliani srl è andata degli operai e delle sigle metalmeccaniche dello stabilimento Fpt di Foggia.

Vincenzo D’Errico per FoggiaReporter



