Foggia, evacuazione 2 giugno, diffuse le disposizioni per i residenti nella “zona rossa”

Evacuazione 2 giugno, diffuse le disposizioni per i residenti nella “zona rossa”

Traffico interdetto su Piazza Cavour a partire dalle ore 12.00 di sabato 1° giugno

In riferimento all’evacuazione del prossimo 2 giugno della zona interessata alle operazioni di bonifica dell’ordigno rinvenuto in via Spalato, sono state diffuse le indicazioni per i residenti.

L’accesso all’area di evacuazione sarà assolutamente vietato dalle ore 6 del mattino.

A coloro che devono abbandonare le abitazioni si ricorda di portare con sé:

effetti personali, farmaci abituali, telefono cellulare, documenti di identità, materiali indispensabili per i bambini (ricambi, pannolini ecc..), occhiali da vista, etc.

Si ricorda di portare con sé animali domestici che dovranno essere trasportati e governati a norma di legge.

In questo caso si ricorda di portare al seguito l’occorrente per la rimozione delle deiezioni.

Si ricorda di chiudere i rubinetti dell’acqua e la valvola del contatore del gas.