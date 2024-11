Foggia: corso gratuito di orientamento e formazione sul mercato cinese

Unioncamere Puglia, partner della rete Enterprise Europe Network, organizza un corso gratuito di orientamento e formazione sul mercato cinese, sulle sue principali opportunità e sui possibili ostacoli. Il corso, rivolto ad un massimo di 25 partecipanti (imprenditori, manager, consulenti), ha l’obiettivo di favorire la creazione di un gruppo di imprese interessate a rafforzare i legami con il mercato cinese, riservandosi di valutarne successivamente l’opportunità di realizzare iniziative promozionali ad hoc.

Il corso, che si avvale della collaborazione tecnico-scientifica di Sinoglobal Investments Advisory, accreditata società di consulenza per l’internazionalizzazione per il mercato cinese, vede il coinvolgimento della Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC) e la collaborazione delle Camere di Commercio di Bari, Brindisi-Taranto e Foggia.

Il percorso sarà articolato in quattro moduli dalla durata di tre ore, dalle 15:00 alle 18:00. Gli incontri si terranno presso la CCIAA di Foggia, in via Michele Protano, 7, secondo il seguente calendario:

Modulo I: “Fare business con la Cina” – mercoledì 11 dicembre 2024

Modulo II: “Operare con la Cina: il quadro normativo, il sistema internazionale e le istituzioni” – mercoledì 29 gennaio 2025

Modulo III: “Strumenti legali e aspetti fiscali” – mercoledì 12 febbraio 2025

Modulo IV: “Logistica, processi autorizzativi e opportunità” – mercoledì 26 febbraio 2025

Le adesioni, che saranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento posti, andranno presentate entro e non oltre il 15 novembre 2024.

Per iscriversi, clicca QUI!

Le aziende selezionate assumono l’impegno vincolante a partecipare a tutte le fasi previste dal corso. Il mancato rispetto di tale impegno comporterà l’esclusione immediata da ogni altra iniziativa organizzata da Unioncamere Puglia per i successivi due anni.

Per maggiori dettagli, consultare la circolare ufficiale in allegato.